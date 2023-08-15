Hawaii yangını lazerle kasıtlı olarak mı çıkarıldı?

Teyit.org, ABD'nin Hawaii eyaletindeki Maui adasında çıkan yangının lazer kullanılarak kasıtlı olarak çıkarıldığı iddiaların doğru olup olmadığını araştırdı.

Hawaii yangını lazerle kasıtlı olarak mı çıkarıldı?

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui adasında 8 Ağustos'ta başlayan ve 99 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarının lazerle çıkarıldığı iddia edildi. Teyit.org, Hawaii’deki orman yangınlarının gizli teknolojilerle kasıtlı çıkarılmış olabileceğine ilişkin iddiaları araştırdı.

Hawaii yangını lazerle kasıtlı olarak mı çıkarıldı? - Resim : 1

Teyit.org’un aktardığı bilgilere göre, iddiada kullanılan fotoğraf, tersine görsel arama yöntemiyle arandığında benzer iddia paylaşımları dışında bir bilgiye rastlanmıyor. Araştırmaya anahtar kelimelerle devam edildiğinde ise Hawaii’deki yangınları konu alan pek çok haberde iddia fotoğrafın ters çevrilmiş hali görülüyor.
Hawaii yangını lazerle kasıtlı olarak mı çıkarıldı? - Resim : 2

Yabancı kaynaklardan Hawaii yangınları hakkında yapılan haberlerin bazıları incelendiğinde ise söz konusu iddiada kullanılan görseli kaynağıyla birlikte görmek mümkün.
Hawaii yangını lazerle kasıtlı olarak mı çıkarıldı? - Resim : 3

Matthew Thayer’ın çektiği bu fotoğraf, AP News’un sayfasında, “The hall of historic Waiola Church in Lahaina and nearby Lahaina Hongwanji Mission are engulfed in flames along Wainee Street on Tuesday, Aug. 8, 2023, in Lahaina, Hawaii” açıklamasıyla yer alıyor. Bu açıklamayı, "Lahaina'daki tarihi Waiola Kilisesi'nin binası ve yakınlarındaki Hongwanji Misyonu, 8 Ağustos 2023 tarihinde Lahaina, Hawaii'deki Wainee Sokağı'nda alevler içinde kaldı" şeklinde çevirmek mümkün.Fotoğraf yangınların ilk günü olan 8 Ağustos’ta kaydedilmiş. İddiada ise üzerine ekleme yapılarak, kırpılarak ve ters çevrilerek kullanılmış. Thayer’in yangının ilk günü çektiği diğer fotoğraflar da AP News üzerinden görülebiliyor.

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