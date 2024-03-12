Barış Pehlivan: Eyüpsultan'daki kaza sonrası baba Cihantimur, ölen gencin babası ile buluştu

Gazeteci Barış Pehlivan, 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C'nin babasının ölen gencin babasıyla buluştuğunu söyleyerek "Buluşma gergin geçmiş ve sanki o kan parası dediğimiz mesele gündeme gelecek" dedi.

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Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi ünlü yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldığı ortaya çıkmasının ardından soruşturma sürecine dair yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Pehlivan Halk TV yayınında emniyet kayıtlarını ve görüntüleri yayınladı.

Pehlivan, "Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazadan bir ya da iki gün sonra ABD'ye giden çocuğun babası ölen gencin babası ile buluştu. Buluşma gergin geçmiş ve sanki o kan parası dediğimiz mesele gündeme gelecek" dedi.

Pehlivan, İstanbul Emniyeti'nin dosyaya önem verdiği, devletin polis ayağında bu dosyanın kapatılmayacağını söyledi.

Pehlivan, ölen gencin araç altında 1,5 saat altında kaldığını ve kan kaybından hayatını kaybettiğini söyledi. Anne Eylem Tok'un ve diğer çocukların ambulans çağırmadıklarını dile getirdi.

"EVLERİ SATIŞTA" İDDİASI

Pehlivan, aynı yayında Tok'un Kemerburgaz KemerCountry'de bulunan evlerini de satışa çıkardığına yönelik iddiayı paylaştı. Pehlivan, "İlandaki evde genç odasındaki yastıkta T harfi vardı. Firardaki çocuğun isminin baş harfi. Ancak bunlar yetmez. Ben evi satan kişiyle konuşmaya çalıştım" dedi.

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