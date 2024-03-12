Gemlik'te lise öğrencileri teravihe götürüldü

Bursa Gemlik Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10 Mart Pazar günü öğrenciler, okul idaresi tarafından ilk teravih namazını kılmaya davet edildi. Etkinlikte, öğrencilerle ikram eşliğinde 'sohbet' düzenlendi.

Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre; Eğitim İş Bursa Şubesi, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında soruşturma yapılması ve programların durdurulması talebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Konu hakkında yazılı açıklamada bulunan Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, okul idaresinin okul öğrencilerini yılın ilk teravih namazını birlikte kılmaya ve ikramlar eşliğinde “sohbet” etmeye davet ettiğini duyurdu.

Toy, öğretmen ve okul idaresinin sorumluluk alanı dışına çıktıklarını ve görevlerini kötüye kullandıklarını söyledi. Toy, "Çağdaş ve bilimsel eğitimin dışında bulunan ve kimlere/neye hizmet ettiği belli olmayan protokoller ve bunlarla ilişkili her türlü etkinlik bir an önce iptal edilmelidir. Görev tanımı içinde teravih namazına yahut başka bir dini ibadete yönlendirme, davet etme ya da bu konuda bir etkinlik düzenleme izni bulunmayan okul idaresi ve öğretmenler için derhal harekete geçilmelidir" ifadelerini kullandı.

Eğitim İş Bursa Şubesi, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında gerekli idari soruşturmanın yapılması, ilgili programların derhal durdurulması için gerekli tedbirlerin alınması ve soruşturma sonucunda eylemlerine uyan idari ceza ile cezalandırılması için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu.