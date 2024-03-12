Eyüpsultan'daki kazada yeni gelişme: Eylem Tok'un çalışanı tutuklandı

Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi ünlü yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldığı ortaya çıkmasının ardından soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Eylem Tok'un o akşam yanında olan şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre ifadesi ortaya çıkan Ayşe Ceren S., kazayı yapan T.C'nin aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı. Ayşe Ceren S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sürdürülen soruşturma kapmasında savcılığa ifade veren Eylem Tok'un eşi Op.Dr. Bülent Cihantimur hakkında da adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişinin yaralanmıştı. Olay sonrası Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırıldı.

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aradığı Timur Cihantimur’u İnterpol aracılığıyla önce Mısır’dan, ABD’ye gittiği belirtilince de Amerikan makamlarından iadesini talep etti.

Adalet Bakanlığı, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un iadesi için hazırlanan geçici tutuklama talep evrakını hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına ilettiğini, iade süreciyle, adli soruşturmanın titizlikle takip edildiğini açıkladı.