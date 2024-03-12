Maden ocağında iş cinayeti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Maden ocağında iş cinayeti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir mermer ocağında çalışan tır sürücüsü Mehmet Saray'ın (45) üzerine mermer bloğu düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Saray, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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