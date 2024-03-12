Kırmızı bültenle aranan IŞİD'liler Çorum'da yakalandı

Çorum'da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlarda 2'si kırmızı bültenle aranan 3 terörist yakalandı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada terör örgütü IŞİD’in Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Yakalanan zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.



