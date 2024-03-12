Kırmızı bültenle aranan IŞİD'liler Çorum'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD'li Çorum'da yakalandı.
Çorum'da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlarda 2'si kırmızı bültenle aranan 3 terörist yakalandı.
Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada terör örgütü IŞİD’in Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Yakalanan zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.
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