Kırmızı bültenle aranan IŞİD'liler Çorum'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD'li Çorum'da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan IŞİD'liler Çorum'da yakalandı

Çorum'da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlarda 2'si kırmızı bültenle aranan 3 terörist yakalandı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada terör örgütü IŞİD’in Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Yakalanan zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.


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