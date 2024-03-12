Sahte şeyhe dolandırıcılıktan hapis cezası

Bursa'da, Karabaş-i Veli Tekkesi'ndeki Mevlevi Tarikatı'nın şeyhi olan Mustafa Özbağ, 2020 yılında bir müridinin rüyasını anlatarak "Allah olduğunu" iddia etti. Aynı şeyh, 2023'te de düşük emekli maaşlarıyla ilgili konuştu, "Biz de şimdi geçinemiyorum diyene 5 lira daha veriyoruz. Bereket yok. Sünnet 'geçinemiyorum' deyince '5'ten 3'e indir' diyor" ifadeleriyle gündeme geldi.

Bursa'da kendisine ait bir dükkanı 2017 yılında aylık 4 bin 100 liraya kiraya veren Özbağ, kiracısından 12 ayrı senet aldı. Her ayın başında, kiracısına ödenen kiraya karşılık bir senet veren Özbağ, son senedi icraya verdi. Ancak icraya verilen senet 4 bin 100 liralık değil, 44 bin 100 liralıktı.

DAVA AÇILDI

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre; kiracı H.D., icraya itiraz etti, Özbağ'a dava açtı. Yıllar süren dava, geçen hafta sonuçlandı. Davada alınan 2022 tarihli bilirkişi raporunda, Özbağ'ın H.D.'den aldığı 4 bin 100 liralık senedi icraya vermeden önce başına 4 rakamını eklediği ve alacağını 40 bin lira arttırdığı tespit edildi.

40 bin lira haksız kazanç elde etmek için senette tahrifat yapan Özbağ'ı yargılayan Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçlarının işlendiğine hükmetti.

İNDİRİM YAPILMADI

Özbağ, resmi belgede sahtecilik suçuından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu cezada sanığın pişmanlık belirtisi olmadığı gerekçesiyle indirim yapmadı. Mahkeme, kararında Özbağ'ın geçmişte Vergi Usül Kanunu'na muhalefet suçundan 30 ay hapis cezası almış olmasına da atıf yaptı.

Kamu kurumlarının kullanılarak dolandırıcılık suçlamasında da 3 yıl 6 ay hapis ile 2 bin gün adli para cezasına çarptırılan Özbağ'ın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı için 4'te 1 oranında indirim uygulandı. Bu indirimle birlikte Özbağ'a 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 6 bin lira adli para cezası verildi.