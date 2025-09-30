Barajda Su Seviyesi Düştü, Kıyıda Çatlaklar ve Heyelanlar Oluştu

Samsun’un Ayvacık ilçesinde bulunan Suat Uğurlu Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte kıyı hattında çatlaklar ve toprak kaymaları meydana geldi.

Baraj kapaklarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle göldeki suyun kontrollü şekilde çekilmesi, özellikle Orhangazi Mahallesi kıyı kesiminde zemin farklılıklarına yol açtı. Bu durum, bölgede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, sahil hattında incelemelerde bulunarak yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı. Başkan Şencan, vatandaşların güvenliği için tüm önlemlerin hızla alınacağını belirterek, “Gerekli çalışmalar en kısa sürede başlayacak, hemşehrilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir” dedi.

GÜVENLİK ŞERİTLERİ ÇEKİLDİ

Belediye zabıta ekipleri, riskli görülen noktalarda güvenlik şeritleri çekerek vatandaşların kıyı hattına girişini sınırlandırdı.

Samsun
