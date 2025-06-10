Balıkesir'de Orman Yangını: Havadan, Karadan Müdahale Başladı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
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Bigadiç ilçesi Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Kaynak: AA