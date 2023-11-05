Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 4 saatlik bir mücadele ile söndürüldü. Havadan müdahalenin yapılamadığı yangında orman ve itfaiye ekipleri karadan uğraş göstererek yangını söndürdü.

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi mevkisinde trafodan kaynaklı çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bozuk ormanlık alana sıçradı. Yer yer mera, yer yer ağaçlık alanların hasar gördüğü yangın alevler rüzgarın etkisi ile geceyi aydınlattı.

Havadan müdahalenin yapılamadığı yangına orman ve itfaiye ekipleri karadan müdahalede bulundu. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul da yangın alanında hem ekipleri denetledi, hem de yangını yerinden takip etti.

Başkan Cankul, "Yangın yıldırım düşmesi yada başka bir sebepten çıktı. Çalılık bir bölge. Rüzgar dolayısı ile hızla büyüdü. Bu noktada birbirine yakın mahallelerimiz var. Orman teşkilatımız, belediyemizin ekipleri hızlı şekilde intikal etti ve yangını kontrol altına aldılar" dedi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede sağanak yağış başladı.

Kaynak: İHA

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