KYK yurdunda içinde 3 öğrencinin bulunduğu asansör düştü: Öğrenciler eyleme başladı

Muş Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda asansör düştü. Asansör içindeki üç öğrencinin durumu henüz bilinmiyor.

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KYK yurdunda içinde 3 öğrencinin bulunduğu asansör düştü: Öğrenciler eyleme başladı

Aydın'daki KYK Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın asansör cinayetinde hayatını kaybetmesi sonrası öğrenciler ülke genelinde eylemlere başlamıştı.

MUŞ'TAKİ YURTTA DA ASANSÖR DÜŞTÜ

Bugün de Muş Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda asansör düştü. Asansör içindeki üç öğrencinin durumu henüz bilinmiyor.

Muş'taki Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda asansör düştü. Asansördeki üç öğrencinin durumuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Öğrenciler yurt önünde eyleme başladı.

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