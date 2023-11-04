İzmir'de 64 yılın Kasım ayı sıcaklık rekoru

İzmir'de hava sıcaklığı 30,2 dereceyle son 64 yılın en yüksek kasım değerine ulaştı.

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İzmir'de 64 yılın Kasım ayı sıcaklık rekoru

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün hava sıcaklığı İzmir kent merkezinde 30,2 dereceye kadar çıktı.

Kentte termometreler Kemalpaşa Bağyurdu'nda 32,1 derece, Bayındır, Torbalı ve Tire'de 31 derece, Bornova'da 30,8 dereceyi gösterdi.

64 YILIN REKORU

1938'den bu yana kaydedilen verilere göre kasım ayında en yüksek sıcaklığın 30,3 derece ile 1959 yılında ölçüldüğü kentte, 64 yıl sonra en yüksek sıcaklık 30,2 derece olarak kayıtlara girdi.

Kasım ayında uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,3 derece olan kentte mevsim normalinin epey üzerindeki hava sıcaklığı sokak ve caddelerde de etkisini hissettirdi.

Lodosun etkili olduğu kentte bazı vatandaşların yazlık giysileri tercih ettikleri görüldü.

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