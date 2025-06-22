Balıkesir'de Feci Kaza! 1 Ölü, 1 Yaralı

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Balıkesir Dursunbey’de bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

Dursunbey-Durabeyler kara yolunda meydana gelen olayda T.I. yönetimindeki 16 AVC 954 plakalı otomobil tek taraflı trafik kazası yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu. Kaza haberi üzerine olay yerine giden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza yapan araçtan sürücü T.İ.'yi ölü olarak, yolcu E.Ö.'yü de yaralı olarak araçtan çıkardı. 112 sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı E.Ö. Dursunbey'de hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.

Kaynak: İHA