Balıkesir’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış dolu ile birlikte hayatı olumuz etkiliyor. Altınoluk Mahallesinde oluşan süper hücre dolu yağışı ve sağanağa neden oldu.

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Balıkesir’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış süper hücre oluşumuyla birlikte dolu yağışına neden oldu.

Dolu yağışında zaman zaman ceviz büyüklüğünde tanelerin yere düştüğü gözlendi. Dolu hafif maddi hasara neden oldu. Yağışın aralıklar ile akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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