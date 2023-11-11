MHP'li Yönter'in Yargıtay 3. Daire üyesinin kızının nikah şahidi olduğu ortaya çıktı! Ortaya çıkaran gazeteciyi tehdit etti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararını uygulamadı. Yargıtay’ın bu hamlesi kamuoyunda ‘yargı darbesi’ olarak nitelendirilirken, ilgili dairenin MHP ile ilişkisi de sık sık gündeme geliyordu.

Gazeteci Alican Uludağ, MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in Yargıtay 3. Ceza Daire üyesi H.Y.’nin kızının nikah şahidi olduğunu ortaya çıkardı.

Yönter’in 1 Temmuz 2022’de paylaştığı sosyal medya gönderisini paylaşan gazeteci Uludağ, "’AYM'yi ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız’ diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi H.Y.'nin kızının nikah şahitliğini yaptığı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

"AYM'yi ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi H.Y.'nin kızının nikah şahitliğini yaptığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/HemIW4Vkpv — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 11, 2023

GAZETECİYE TEHDİT

Yönter ise, sosyal medya hesabından Alican Uludağ’ın gönderisini alıntılayarak, Uludağ’ı Türk düşmanı olmakla suçladı ve ‘Nefesimiz ensende’ diyerek tehdit etti.

Yönter gönderisinde şunları söyledi:

"Türk düşmanı Alican…Nefesimiz ensende…Sen gazeteci değil tetikçi bir militansın…Evet nikah şahidiydim, bununla da iftihar ederim. Bir düğünü bile müptezel ve mülevves emellerine alet ediyorsun ya bin kez lanet olsun sana…"

Türk düşmanı Alican…Nefesimiz ensende…Sen gazeteci değil tetikçi bir militansın…Evet nikah şahidiydim, bununla da iftihar ederim. Bir düğünü bile müptezel ve mülevves emellerine alet ediyorsun ya bin kez lanet olsun sana… https://t.co/b6Zeb3Xg2W — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) November 11, 2023

ULUDAĞ'DAN YÖNTER'E YANIT: TEHDİT DİLİ KULLANMAK SİYASET ANLAYIŞI OLAMAZ

Yargıtay 3. Daire üyesinin kızının nikah şahitliğini yaptığı ortaya çıkan MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in, olayı ortaya çıkaran Alican Uludağ’ı tehdit etmesinin ardından Uludağ ilgili Yönter’e yanıt verdi.

Uludağ, sosyal medyadan verdiği yanıtta, “İzzet Bey, gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladım ve kendime Uğur Mumcu'yu ve O'nun gazeteciliğini örnek aldım. Türk düşmanı değil, bu milletin bir parçasıyım. Yurtsever bir gazeteciyim. Halkın çıkarlarını savunurum” ifadelerini kullanarak açıklamasının tamamında şunları kaleme aldı:

İzzet Bey, gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladım ve kendime Uğur Mumcu'yu ve O'nun gazeteciliğini örnek aldım. Türk düşmanı değil, bu milletin bir parçasıyım. Yurtsever bir gazeteciyim. Halkın çıkarlarını savunurum. Ayrıca devlet benim olduğumu da ne olmadığımı da iyi bilir, gizlim saklım yok. 15 yıldır yargı muhabirliği yapıyorum. Ve 15 yıldır hep ensemde hissettiğim birilerinin nefesine rağmen halkın gerçekleri öğrenmesi için yazmaktan vazgeçmedim. Gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda yargıdaki FETÖ yapılanmasını yazabilen az sayıda muhabirden biriydim, (herkes ortaklık yaparken) Cumhuriyet'in arşivi orada duruyor. Bugün somut bir olguyu yorumsuz paylaştım. Siz siyasetçiniz. Hakkınızdaki haberleri eleştirmek hakkınız, ancak tehdit dili kullanmak siyaset anlayışı olamaz. Ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Gazeteci olarak da kimseye önyargım yok. Eğer kabul ederseniz, size de Türkiye gündeminde tartışılan konulara ilişkin sorular göndereyim (danışmanınız aracılığıyla) ve yanıtlasanız buradan yorumsuz paylaşayım. Gazeteci olarak size teklifim bu.

İzzet Bey, gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladım ve kendime Uğur Mumcu'yu ve O'nun gazeteciliğini örnek aldım. Türk düşmanı değil, bu milletin bir parçasıyım. Yurtsever bir gazeteciyim. Halkın çıkarlarını savunurum. Ayrıca devlet benim olduğumu da ne olmadığımı da iyi… https://t.co/I43a3deJY7 — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 11, 2023

‘AYM’Yİ YA KAPATACAĞIZ YA DA YAPILANDIRACAĞIZ’ DEMİŞTİ

AYM’ye karşı savaş açan MHP’li Yönter, katıldığı televizyon programında "Bizim dağda, taşta başını ezdiğimiz teröristler, AYM’ye arka kapıdan giriyor. AYM tarafından can simidi atılıyor. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. AYM geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. AYM bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi" diye konuşmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem