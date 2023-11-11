Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Boğaz, gemi trafiğine kapatıldı. Adalara da seferler iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri de yapılamıyor.

Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA

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