Balıkesir'de 3.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Balıkesir Sındırgı ilçesi 3.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD, saat 19.39'da meydana gelen depremin derinliğinin 5.58 kilometre olduğunu aktardı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 9, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-09-09
Saat:19:39:15 TSİ
Enlem:39.2355 N
Boylam:28.17667 E
Derinlik:5.58 km
Detay:https://t.co/hRxOI2z7cb@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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