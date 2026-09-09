Balıkesir'de 3.5 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Balıkesir'de 3.5 Büyüklüğünde Deprem
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Balıkesir Sındırgı ilçesi 3.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD, saat 19.39'da meydana gelen depremin derinliğinin 5.58 kilometre olduğunu aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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