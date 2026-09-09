Antalya'da Yangın Provokasyonu, O Hesap Hakkında Soruşturma

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Antalya genelinde meydana gelen orman yangınları devam ederken, sosyal medyada algı ve provokasyon oluşturmaya yönelik paylaşımlara karşı yargı harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Yörükeli Hareketi Antalya' isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğunu değerlendirerek resen soruşturma başlattı.

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Soruşturma çerçevesinde başsavcılık, söz konusu paylaşımlara erişimin engellenmesi amacıyla Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine başvuruda bulundu. Öte yandan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi. Ekiplerin hesabın ve paylaşımların incelenmesi, suç unsuru taşıyan diğer içeriklerin tespiti ve hesabı yöneten kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi yönündeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi