Balıkesir Sındırgı'da Deprem Hareketliliği Sürüyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem hareketliliği sürüyor. Gece 03.04’te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir süredir devam eden deprem hareketliliği gece saatlerinde yeniden kendini gösterdi. AFAD’ın aktardığı verilere göre, saat 03.04’te merkez üssü Sındırgı olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yer kabuğundaki hareketliliğin sürdüğü bölgede gerçekleşen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Gece yaşanan deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği belirtiliyor. AFAD ve ilgili kurumlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kaynak: DHA

