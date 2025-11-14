Kapalıçarşı'daki 'Kara Para" Operasyonunda Sıcak Gelişme! 76 Şüpheli Gözaltına Alınmıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Kapalıçarşı merkezli para aklama soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin döviz büroları üzerinden aklandığı iddiasına ilişkin yapılan dördüncü operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken, 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 26 kişi için tutuklama, 36 kişi için adli kontrol kararı verdi.

MİLYONLUK VURGUN

MASAK raporlarına göre, 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Yetkililer, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden işleyen bu profesyonel aklama sisteminin, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla organize edildiğini belirtiyor. Bu son dalga ile birlikte, Kapalıçarşı’daki 'kara para' soruşturması dördüncü kez genişletilmiş oldu.

