Balıkesir Manyas'ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Balıkesir Manyas'ta oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu.

Son Güncelleme:
Balıkesir Manyas'ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Balıkesir Manyas’ta 15 bin 170 seçmen oy kullanacak.

Manyaslılar 68 sandıkta oy kullanılırken, bir sandıkta en çok 380 seçmen oy kullanabilecek.

MANYAS'TA EN ÇOK SEÇMEN ÇARŞI MAHALLESİ'NDE

Manyas’ta en az seçmen 47 kişi ile kırsal Ören Mahallesi'nde en çok ise 2 bin 350 seçmen ile Çarşı Mahallesi, burada yedi sandık bulunuyor.

OY KULLANMA İŞLEMİ 08.00'DE BAŞLAYACAK

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerin de oy verme işlemi 08.00'de başlayıp, 17.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de 28 Mayıs tarihinde de ayni saat dilimi geçerli olacağı açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Balıkesir seçim 2023
Son Güncelleme:
Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor
Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı
Denizli merkezli 4 ilde operasyon: 17 gözaltı Denizli merkezli 4 ilde operasyon: 17 gözaltı
Trabzon'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı artıyor Trabzon'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı artıyor
ÇOK OKUNANLAR
En sabırsız 3 burç belli oldu En sabırsız 3 burç belli oldu
İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' Dolar ve altın alanlar dikkat: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor! Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor!