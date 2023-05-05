Balıkesir Manyas'ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Balıkesir Manyas’ta 15 bin 170 seçmen oy kullanacak.

Manyaslılar 68 sandıkta oy kullanılırken, bir sandıkta en çok 380 seçmen oy kullanabilecek.

MANYAS'TA EN ÇOK SEÇMEN ÇARŞI MAHALLESİ'NDE

Manyas’ta en az seçmen 47 kişi ile kırsal Ören Mahallesi'nde en çok ise 2 bin 350 seçmen ile Çarşı Mahallesi, burada yedi sandık bulunuyor.

OY KULLANMA İŞLEMİ 08.00'DE BAŞLAYACAK

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerin de oy verme işlemi 08.00'de başlayıp, 17.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de 28 Mayıs tarihinde de ayni saat dilimi geçerli olacağı açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem