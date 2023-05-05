Trabzon'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı artıyor

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Son Güncelleme:
Trabzon'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı artıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde, dün Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan Neriman Aslan, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada, Yusuf Değirmenci, Ayşe Zengin ile Fadime ve 4 yaşındaki Azra Akgün hayatını kaybetmiş, yaralanan 37 kişi ise hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
trafik
Son Güncelleme:
Vaktiniz yoksa 15 dakikada evinizi böyle temizleyebilirsiniz! Pırıl pırıl oluyor Vaktiniz yoksa 15 dakikada evinizi böyle temizleyebilirsiniz! Pırıl pırıl oluyor
CHP'li Gürsel Erol hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu hakkında açıklama CHP'li Gürsel Erol hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu hakkında açıklama
Atatürk'e 'deccal' demişti: Diyanet'ten Nurcular için talimat Diyanet'ten Nurcular için talimat
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
ÇOK OKUNANLAR
En sabırsız 3 burç belli oldu En sabırsız 3 burç belli oldu
İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' Dolar ve altın alanlar dikkat: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor! Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor!