Atatürk'e 'deccal' demişti: Diyanet'ten Nurcular için talimat

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet tarafından basılması talimatı verdiği ortaya çıktı.

Atatürk'e 'deccal' demişti: Diyanet'ten Nurcular için talimat

Devrim yasalarıyla kapatılmalarına karşın faaliyetlerini dernek ve vakıf adı altında sürdüren, başta Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere çok sayıda bakanlık ile ortak proje ve çalışma yürüten cemaat ve tarikatlar, 14 Mayıs seçimleri için de iktidarı işaret etmeye başladı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; İsmailağa ve Menzil cemaatlerinin yanı sıra Nurcuların Meşveret ve Okuyucular grupları da 14 Mayıs seçimleri için Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek açıklaması yaptı. Diyanet ile de yakın ilişkisi bilinen Nurculara yönelik “destek açıklamasına diyet” olarak nitelendirilen adım atıldığı ortaya çıktı.

"TALİMAT VERDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet tarafından basılacağı ortaya çıktı. Duyuruyu ise eski AKP milletvekili Said Yüce yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Yüce, “Said Nursi Hazretlerinin eserleri Risale-i Nur’lardan bir kısmı, Diyanet İşleri ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basılmıştı. Sayın Ali Erbaş ile görüşmemizde bugün itibariyle Lem’alar ve Asa-yı Musa’nın ilk defa basılması, mevcudu bitenlerin yeniden basılması için talimat verdiğini söyledi” dedi. 

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