CHP'li Gürsel Erol hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu hakkında açıklama

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hastaneye kaldırıldı. Erol'un sağlık durumuna ilişkin doktoru Can Soreş Kaplan açıklamada bulundu.

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CHP'li Gürsel Erol hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu hakkında açıklama

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a 2021'in sonlarına doğru prostat kanseri teşhisi konulmuş, Erol bazı operasyonlar geçirmişti. Erol, hastalığı atlatmıştı.

14 Mayıs içim seçim çalışmalarına devam eden Erol, kendisini iyi hissetmemesinin ardından özel bir hastaneye gitti. Erol, burada yapılan tetkikler sonucunda enfeksiyon hastalığından dolayı gözetim altına alındı.

Hastane önünde açıklamalarda bulunan Dahiliye Uzmanı Can Soreş Kaplan, Erol’un herhangi önemli bir probleminin olmadığının altını çizerek bir sorun ile karşılaşmadıkları taktirde kendisini yarın taburcu edeceklerini belirtti.

Gürsel Erol’un halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye geldiğini aktaran Kaplan, “Biz birkaç gün gözlem amaçlı kendisini hastanemizde yatırarak takip etmek istedik. İleri tetik ve tedavisini gerçekleştirdik. Kendisinin herhangi bir önemli problemi yok. Tetiklerin de problem saplamadığımız için yarın da farklı bir sorun ile karşılaşmazsak kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

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