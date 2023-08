Bakmayan görmüyor... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çadırda kalan yok' dediği depremzedelerin çadırlarını su bastı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 22’inci yıl dönümü kutlamasında açıklamalarda bulunurken, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından geçen sürede çadırda kalan depremzedenin kalmadığını iddia etti.

Ancak, Hatay’da dün meydana gelen sağanak yağışın ardından meydana gelen selde çekilen görüntüler durumun hiç de Erdoğan’ın dediği gibi olmadığını ortaya koydu.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çekilen görüntülerde depremzedelerin halen çadırlarda kaldıkları görülürken, sağanak yağışın ardından çadırları su bastığı ve depremzedelerin mağdur olduğu gözler önüne serildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, AKP'nin 22'inci kuruluş yıldönümü kutlamalarında yaptığı açıklamada çadırda kalan depremzede olmadığını söylemişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her fırsatta depremzedelerimizin kapısını çalmayı, halini hatırını sormayı lütfen bırakmayın. Dedik ki çadırda yaşayan depremzede kalmayacak ve artık çadır kalmadı bütün çadırlardaki depremzedelerimizi konteyner kentlere yerleştirdik. Artık insanlarımızın derdine ortak olmak her zaman olduğu gibi önceliğimizdir. Yaşadığımız sıkıntıların geçici olduğunu Türkiye'nin bu zorlukların üstesinden gelecek imkana ve kapasiteye sahip olduğunu insanlarımıza çok iyi anlatalım. Bunları yaparsak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de kazanan yine hep birlikte Türkiye olacak, Türkiye Yüzyılı olacak, gerçek belediyecilik olacak. Kucaklayıcı, kuşatıcı, saygılı, mütevazı ve her kalbe dokunan bir anlayışla siyasi faaliyetlerinizi devem ettirmenizi bekliyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem