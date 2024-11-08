Bakırköy'de Trafik Polisinin Şehit Olduğu Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bakırköy'de meydana gelen kazaya müdahale eden trafik polisi Ogün Yürümez, İETT otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirerek şehit oldu. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, 3 Kasım Pazar günü saat 06.00 sıralarında D-100 Kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı'nda yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobil çarpıştı. Kaza bölgesinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldığı sırada Ahmet Gül yönetimindeki 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez'e çarptı.

Bakırköy'de Trafik Polisinin Şehit Olduğu Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

İhbar sonrası kaza bölgesine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Bakırköy'de Trafik Polisinin Şehit Olduğu Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

Buradaki incelemenin ardından şehit Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde resmi tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polisin cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verildi.

İETT otobüsü şoförü Ahmet Gül ise tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Bakırköy'de Trafik Polisinin Şehit Olduğu Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 3

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kazanın anının araç içi kamerası ve kent güvenlik sistemleri kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Trafik polislerinin iki aracın karıştığı kazaya müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün önce zabıta aracına çarptığı, ardından sürüklediği görülüyor.

Bakırköy'de Trafik Polisinin Şehit Olduğu Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 4

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Kaynak: DHA

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