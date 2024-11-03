Bakırköy'de Feci Kaza! 1 Polis Şehit Oldu

Bakırköy'de zabıta aracıyla otomobilin karıştığı kazaya müdahale eden trafik polisi ekibine, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü çarptı. Trafik polisi Ogün Yürümez, olay yerinde şehit oldu.

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Bakırköy'de Feci Kaza! 1 Polis Şehit Oldu

İstanbul'un Bakırköy ilçesi E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi. Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada bir İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez’e çarptı.

Bakırköy'de Feci Kaza! 1 Polis Şehit Oldu - Resim : 1

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı.

Bakırköy'de Feci Kaza! 1 Polis Şehit Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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