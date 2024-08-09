Bakanlık, Kasalarca Domatesi Çöpe Döken İşletmeye Acımadı

Burdur'da bir işletme sebze halinde kasalar dolusu domatesi çöpe dökmüştü. Görüntülerin yayılması sonrası harekete geçen Ticaret Bakanlığı, işletmeye 123 bin 213 TL para cezası uygulanması için talimat verdi. Öte yandan bakanlık suç duyurusunda bulunacak.

Bakanlık, Kasalarca Domatesi Çöpe Döken İşletmeye Acımadı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yer alan domateslerin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntü ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan 'sebze ve meyvelerin, fiyatlarının yükseltilmesi amacıyla çöpe döküldüğü' yönündeki haber ve paylaşımların titizlikle incelendiği belirtilerek, "Sosyal medyada 8 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılan, kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntüler bakanlığımızca incelenerek, olayın Burdur'un Söğüt Beldesi'nde bulunan Söğüt Toptancı Hali'nde gerçekleştiği tespit edilmiş ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce yerinde inceleme yapılmak suretiyle durum tutanak altına alınmıştır" denildi.

123 BİN 213 TL İDARİ PARA CEZASI

5957 sayılı Hal Kanununda, malların toptan veya perakende ticaretinde; piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulmasının yasaklandığı hatırlatılarak, "Yasağa aykırı hareket edenler için doğrudan veya bakanlığımızın talebi üzerine belediyelerce 123 bin 213 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüş olup bu kapsamda, domatesleri çöpe döken işletmeye Hal Kanunu kapsamında 123 bin 213 TL idari para cezası uygulanması talimatı Söğüt Belediyesi'ne iletilmiştir. Ayrıca, bakanlığımızca en kısa zamanda ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bakanlık olarak, fiyatları yükseltmek maksadıyla ürünlerin stoklanması veya yok edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine asla müsaade edilmeyecek ve bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık Yazı Gönderdi: Artık Emlak Sektöründe Mecburi Olacak! Son Tarihi KaçırmayınBakanlık Yazı Gönderdi: Artık Emlak Sektöründe Mecburi Olacak! Son Tarihi KaçırmayınGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Burdur
Rusya'dan Olası Erdoğan-Esad Zirvesi İçin Öneri: 'Biz Hazırız' Rusya'dan Olası Erdoğan-Esad Zirvesi İçin Öneri
IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor
İstanbul Havalimanı Günlük Uçuşta Yine Avrupa'nın Zirvesinde İstanbul Havalimanı Günlük Uçuşta Yine Avrupa'nın Zirvesinde
Bülent Ersoy’un Eski Başbakanla ‘Gazino’ Anısı: ‘Bir İsteğiniz Var mı?’ Bülent Ersoy’un Eski Başbakanla ‘Gazino’ Anısı
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’