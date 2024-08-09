İstanbul Havalimanı Günlük Uçuşta Yine Avrupa'nın Zirvesinde

Günlük ortalama 1502 uçuşun icra edildiği İstanbul Havalimanı, Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bırakmayı başardı

İstanbul Havalimanı Günlük Uçuşta Yine Avrupa'nın Zirvesinde

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde birinci sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 arasına ilişkin hava trafik istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla, Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bıraktı.

Charles de Gaulle Havalimanı'nı günlük 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı olurken Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı ise 1427 uçuşla listede üçüncü sırada yerini aldı.

Kaynak: AA

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