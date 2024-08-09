16 Yıldır Bulunamıyordu: Acı Haber Geldi

2008 yılından beri aranan ve kendisinden 16 yıldır haber alınamayan Ramazan Ceyran'ın öldüğü öğrenildi. Ceyran, kan davalıları tarafından öldürülmüş.

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16 Yıldır Bulunamıyordu: Acı Haber Geldi

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın, aralarında kan davası bulunduğu belirtilen husumetlilerince öldürüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Ceyran'ın 2008 yılında Torbalı ilçesinde kaybolmasıyla ilgili dosyayı yeniden açan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 yıldan fazla süre teknik ve saha çalışması yaptı.

Elde edilen bilgiler üzerine Adana ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, S.B. (73), Ö.B. (44), E.B. (45), A.B. (50) ve M.A.B'yi (46) gözaltına aldı. Şüpheliler cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, E.B. ve M.A.B. tutuklandı. S.B ve A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, ifadeler doğrultusunda cesedi arama çalışmalarını sürdürüyor.

TORBALI'YA YERLEŞEN AİLEYİ TAKİP ETMİŞLER

Ramazan Ceyran'ın oğlunun 2008 yılında Adana'da Özdemir B'yi öldürdüğü, Özdemir B'nin ölümü üzerine annesinin de kalp krizi geçirerek vefat ettiği, bunun üzerine aileler arasında husumet oluştuğu belirtildi. Ceyran ve ailesinin bir süre sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinden kızının yaşadığı Torbalı ilçesine taşındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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