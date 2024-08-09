Rusya'dan Olası Erdoğan-Esad Zirvesi İçin Öneri: 'Biz Hazırız'

Rusya, olası Erdoğan-Esad zirvesine yönelik olarak Moskova'nın bu tür müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Biz, Türkiye ve Suriye arasındaki resmi ilişkilerin iki ülkenin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve egemenliğinin karşılıklı olarak tanınması temelinde normalleşmesinden yanayız" dedi.

Son Güncelleme:
Rusya'dan Olası Erdoğan-Esad Zirvesi İçin Öneri: 'Biz Hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın olası görüşmesine ilişkin Rusya cephesinden açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, olası Erdoğan-Esad görüşmesinin organizasyonu için ciddi hazırlık yapılması gerektiğini ve Moskova'nın bu tür müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Bogdanov, "Liderler buluşsaydı çok iyi olurdu, ancak böyle bir görüşme için ciddi hazırlığa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Moskova'da bu tür görüşmeleri, üçlü görüşmeleri, yani doğrudan ilgili tarafların, Şam ve Ankara'nın resmi temsilcilerinin yer aldığı görüşmeleri gerçekleştirmeye her zaman hazırız" dedi.

RUSYA, EV SAHİPLİĞİ ÖNERİSİNDE BULUNDU MU?

Rusya'nın Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda İran ve Irak'la da temas halinde olduğunu anlatan Bogdanov, zira bu ülkelerin de Suriye'deki ve Suriye çevresindeki genel duruma olumlu yansıyacak bu normalleşmenin gerçekleşmesine ilgi duyduklarını aktardı.

Bogdanov, Rusya'nın olası Erdoğan-Esad görüşmesi için ev sahipliği önerisinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine de, bu konuda bilgisi olmadığını söyleyerek "Biz, Türkiye ve Suriye arasındaki resmi ilişkilerin iki ülkenin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve egemenliğinin karşılıklı olarak tanınması temelinde normalleşmesinden yanayız" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

12 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" demişti.

15 Temmuz'da Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Esad, Suriye'nin çıkarlarına uygun olması halinde mevkidaşıyla masaya oturmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kremlin'de Kritik Zirve... Esad-Erdoğan Görüşmesi Beklenirken Sürpriz GelişmeKremlin'de Kritik Zirve... Esad-Erdoğan Görüşmesi Beklenirken Sürpriz GelişmeDünya

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Beşar Esad Rusya Suriye
Son Güncelleme:
16 Yıldır Bulunamıyordu: Acı Haber Geldi 16 Yıldır Bulunamıyordu: Acı Haber Geldi
Bereketiyle Geldi, Hasadı Tarlayı Kapladı: Sene Sonuna Kadar Sürecek, Tonlarca Ürün Bekleniyor Bereketiyle Geldi, Hasadı Tarlayı Kapladı: Sene Sonuna Kadar Sürecek, Tonlarca Ürün Bekleniyor
Kuzenlerini Vurmuştu: Baba ve Oğlu Tutuklandı Kuzenlerini Vurmuştu: Baba ve Oğlu Tutuklandı
Türkiye Ayağa Kalktı: Altındağ'da Katliam Var Türkiye Ayağa Kalktı! Altındağ'da Katliam Var
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’