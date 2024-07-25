Kremlin'de Kritik Zirve: Putin ile Esad 'Olası Senaryoları' Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. İki lider, dün gece Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esad’la uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

'UMUT VERİCİ BİR GİDİŞAT VAR'

Suriye’nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız” diye konuştu.

Esad da Rusya ile Suriye’nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, “Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli” dedi.

Kaynak: AA