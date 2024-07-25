Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde Alkışlanmasına Türkiye'den Tepki Yağdı

Dokuz ayı aşkın süredir Gazze'de on binlerce insanı katleden ve bölgeye gidecek insani yardımları dahi engelleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yaptı. Bir savaş suçlusuna platform verilmesi halihazırda tepki toplarken, bir de konuşmasının ardından ayakta alkışlanması dünya kamuoyunu daha da öfkelendirdi. Duruma Türkiye'den de eleştiriler geldi.

DAVUTOĞLU: TARİHE UTANÇ VESİKASI OLARAK GEÇECEK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şu paylaşımda bulundu:

"Barbar İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 40 bin masum ve sivil Filistinli kardeşimizi şehit etmiş, 90 bin kişiyi de yaralamıştır. Tüm bu olanlar uluslararası kamuoyunun gözü önünde yaşanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD’de ayakta, alkışlarla karşılanması kabul edilemez bir durumdur. Siyonist bazı grupların etkisi altında kalan ABD Kongresi’nin bu tutumu tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir. Tüm bunlara karşın, bu katliama tepki göstererek sessiz kalmayan ABD Kongre üyeleri, katliamın durdurulması için günlerdir protesto gösterileri düzenleyen ABD kamuoyunun gerçek tepkisini ortaya koymaktadır.

Ülkemiz başta olmak üzere, Arap ve İslam dünyası daha etkin adımlar atmak suretiyle bu katliamı sona erdirecek girişimleri arttırmalıdır. İsrail'in apartheid rejimi asla kazanamayacak, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istediği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir gün mutlaka yargılanıp, tarih önünde hesap verecektir! ABD kongresinde onu alkışlayanlar ise soykırım işbirlikçisi olarak anılacaklardır!"

KURTULMUŞ: YAZIKLAR OLSUN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…"

CEVDET YILMAZ: ENDİŞE VERİCİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir.

Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır.

Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem