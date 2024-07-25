Joe Biden, Başkanlık Yarışından Neden Çekildiğini Açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilme kararının sebeplerini açıkladı. Siyasette 'genç ve taze sesler'e de yer açmak gerektiğini söyleyen Biden, bir kez daha Kamala Harris'i işaret etti.

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Joe Biden, Başkanlık Yarışından Neden Çekildiğini Açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da ulusa seslenerek 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilme kararının sebeplerini açıkladı. Biden, “Kişisel hırslar dahil hiçbir şey, demokrasimizi kurtarmamıza engel olamaz. Bu nedenle de ilerlemek adına yapılacak en doğru şeyin, meşaleyi yeni nesle devretmek olduğuna karar verdim” dedi. Adaylıktan çekilme kararının demokrasiyi koruma meselesi olduğunu vurgulayan Biden, “Bu göreve yüksek değer atfediyorum ama ülkemi daha çok seviyorum” diye konuştu.

Oval Ofis’te gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Biden, “Başkanınız olarak size hizmet etmek, hayatımın onuru oldu. Ancak risk altında olan demokrasiyi savunmak, herhangi bir ünvandan daha önemli olan bir şeydir. Amerikan halkı için çalışmak, bana güç ve haz veriyor” diye konuştu.

ADAYLIKTAN NEDEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Televizyon yayınlarının en fazla izlendiği zaman diliminde Beyaz Saray’dan canlı yayınlanan konuşmasında adaylıktan çekilme kararını değerlendiren Biden, “Birliğimizin mükemmelleştirilmesine yönelik bu kutsal vazife benimle ilgili bir şey değil. Bu sizinle ilgili bir şey. Ailelerinizle, geleceğinizle ilgili bir şey. Bu, ’Biz insanlar’ (ABD anayasasının başlangıç ifadeleri) ile ilgili bir şey” diye konuştu ve meşaleyi yeni nesle devretmenin zamanının geldiğini söyledi.

Başkanlığı döneminde gösterdiği performansın, dünyadaki liderliğinin ve Amerika’nın geleceği için sahip olduğu vizyonun ikinci bir dönemi hak ettiğini söyleyen Biden, “Ancak kişisel hırslar dahil hiçbir şey, demokrasimizi kurtarmamıza engel olamaz. Bu nedenle de ilerlemek adına yapılacak en doğru şeyin, meşaleyi yeni nesle devretmek olduğuna karar verdim” dedi. Biden, “Kamusal yaşamda, uzun yılların tecrübesinin bir yeri ve zamanı vardır. Fakat aynı zamanda genç ve taze seslerin de bir yeri ve zamanı vardır. Evet, daha genç sesler” dedi.

"ABD BİR DÖNÜM NOKTASINDA"

Konuşmasında ABD’nin bir dönüm noktasında olduğunu savunan Biden, “ABD, tarih boyunca nadir olan anlardan birinden geçiyor ve bu süreçte aldığımız kararlar, ulusumuzun ve dünyanın kaderini belirliyor. Amerika, önümüzdeki on yıllar boyunca ileri mi yoksa geri mi gideceği arasında, umut ve nefret arasında, birlik ve bölünme arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak” diye konuştu.

Başkanlığı döneminde elde edilen başarılardan bahseden ve uluslararası ilişkilerden Kovid-19 salgını ile mücadele, ülke içinde üretimi artırma çabalarından silah şiddetinin engellenmesine yönelik adımlara, birçok konuya değinen Biden, “50 yılı aşkın bir süredir bu ulusa hizmet etmek, benim için hayatımın ayrıcalığı oldu” dedi. Biden, önümüzdeki altı ay boyunca da başkanlık vazifesini yapmaya odaklanacağını söyledi.

81 yaşındaki ABD Başkanı, konuşmasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e desteğini ifade ederek, “Ben tercihimi yaptım ve görüşlerim biliniyor. Muazzam Başkan Yardımcımız Kamala Harris’e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi tecrübeli, çetin ve yetenekli biri. Kendisi, benim için inanılmaz bir ortak ve ülkemiz için de inanılmaz bir lider oldu. Şimdi seçim sizin, Amerikan halkının” dedi.

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Kaynak: İHA

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