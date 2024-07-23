Adaylıktan Çekilmişti! Joe Biden Günler Sonra İlk Kez Görüntülendi

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında gerçekleştirilecek olan seçimlerde adaylıktan çekildiğini açıklayarak, Kamala Harris'e desteğini açıklamıştı. Covid-19 testi pozitif çıktığı için dışarı çıkmayan Biden, günler sonra ilk kez görüntülendi.

Adaylıktan Çekilmişti! Joe Biden Günler Sonra İlk Kez Görüntülendi

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 testinin negatif çıkmasıyla 6 gün sonra ilk kez kameranın karşısına çıktı.

Havalimanında uçağa giden Biden, uçağa çıktıktan sonra basın mensuplarını selamladı.

Adaylıktan Çekilmişti! Joe Biden Günler Sonra İlk Kez Görüntülendi - Resim : 1

Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim" dedi.

17 Temmuz'da Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Biden, dün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına başlamıştı.

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