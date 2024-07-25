Gözaltına Aldığı Şüphelinin Yüzüne Tekme Atan Polis Görevden Uzaklaştırıldı

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda polisin yerde yatan kişinin yüzünü tekmelemesi kamuoyunda tepki çekti. Tekme atan polis memuru operasyonel görevlerden uzaklaştırıldı.

ŞOKE EDİCİ OLARAK TANIMLANDI

Manchester Polis Teşkilatından Başkomiser Yardımcısı Wasim Chaudhry, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun gözaltına alınan kişiye yerde yatarken tekme atmasının şoke edici olduğunu belirtti.

İnsanların endişelenmekte haklı olduğunu kaydeden Chaudhry, "Gözaltı sırasında böyle bir gücün kullanılması alışılmadık bir durum ve bunun yarattığı endişeyi anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Chaudhry, tepki çeken olayın Manchester Havalimanı otoparkında dün akşam yaşandığını, olay sırasında gözaltına alınmak istenen kişi ile beraberindekilerin 3 polise saldırdığını kaydetti. Olayda, bir kadın polisin burnunun kırıldığını belirten Chaudhry, 3 polisin de hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Chaudhry, görüntülerde yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme atan polisin operasyonel görevlerden uzaklaştırıldığını, Manchester Polis Teşkilatının konuyu Bağımsız Polis Davranışları Ofisine taşıdığını ifade etti.

Olayda 4 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Chaudhry, iki kişinin polisin görevini yapmasını engellemek ve sağlık çalışanlarına saldırmak suçlamasıyla, diğer iki kişinin ise bu suçlara ilave olarak polise saldırmak suçlamasıyla gözaltında olduğunu belirtti.