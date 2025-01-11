Bakan Yusuf Tekin Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif ile Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya gelerek Türkiye-Pakistan eğitim ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Tekin görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'i başbakanlık ofisinde ziyaret ettik. Türkiye ile Pakistan arasında birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik davetleri ve konukseverliklerinden ötürü Sayın Başbakana teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: DHA