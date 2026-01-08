Bakan Yumaklı’dan Ankara’daki Su Krizine Tepki: ‘Algıyı Değil, Suyu Yönetin’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki su kesintilerine sert tepki gösterdi. Belediyeyi sorumluluktan kaçmakla eleştiren Yumaklı, içme suyu temininin belediyelerin görevi olduğunu vurgulayarak, altyapı eksikliği ve algı yönetimiyle sorunun gizlenemeyeceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "Algıyı değil, suyu yönetin. Son günlerde Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Şunun altını açık ve net şekilde çiziyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğu belediyelere aittir” ifadelerini kullandı.

Sorumluluğun başka kurumlara havale edilmeye çalışıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, “Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Yıllardır yenilenmeyen altyapılar, göz ardı edilen yatırımlar ve yüksek su kayıp-kaçak oranları ortadayken, konuyu çarpıtarak algı oluşturma çabası ne sorunu çözer ne de vatandaşın mağduriyetini giderir" dedi.

'SU YÖNETİMİ, HESAP VEREBİLME İŞİDİR'

Bakan Yumaklı, şunları aktardı: "Su yönetimi, bahane üretme değil; planlama, zamanında yatırım yapma, kaynakları doğru yönetme ve hesap verebilme işidir. Belediyeler artık sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmelidir. Devletimizin köklü kurumu DSİ, görev alanı çerçevesinde üzerine düşeni yapmış, verileriyle ve açıklamalarıyla durumu şeffaf biçimde ortaya koymuştur. Bakanlık olarak, ülkemizin su kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara bütün hızımızla devam edeceğiz.”

Kaynak: İHA

