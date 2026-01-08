Eğitime Kar Engeli! Bu İllerde Okullar Tatil Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından beklenen yoğun kar yağışı, bazı illerde eğitimi durma noktasına getirdi. Kar ve buzlanma riskinin artmasıyla birlikte valilikler, öğrenci ve vatandaşların güvenliği için okullarda eğitime ara verilmesi yönünde kararlar almaya başladı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller de netleşti.

KOCAELİ'DE 5 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı okullarda hasar meydana geldi.

Yapılan incelemeler sonucunda, çatılarında tahribat oluştuğu ve eğitim-öğretimin devam etmesinde sakınca görülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu’nda 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

TUNCELİ’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tunceli Valiliği, kentte etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının bu karardan etkilendiği belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 09 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

MUŞ’TA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Muş’ta da hava şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte eğitime bir günlük ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yoğun kar yağışının kent genelinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

HAKKARİ'DEN DE TATİL HABERİ GELDİ

Hakkari'den de kar tatili haberi geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Hakkari genelinde de eğitime 1 gün ara verildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) dahil tüm eğitim süreçleri durdurulurken, kronik hastalığı olan personel idari izinli sayıldı.

ELAZIĞ'DA EĞİTİME ARA

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, “9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, Güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir” denildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla eğitime 9 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 09.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

