Bakan Uraloğlu, Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Anwar ile Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad’da düzenlenen RTMC’25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Muhammad Junaid Anwar ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Sayın Muhammad Junaid Anwar ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Denizcilik alanındaki ortak çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk” ifadelerini paylaştı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

RTMC’25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı’nın kapanış günü dolayısıyla Bakan Uraloğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve diğer bakanlarla bir araya geldi ve çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Uraloğlu, “Bölgesel iş birliğini güçlendiren bu önemli buluşmada, ulaştırma ve altyapı alanında ortak hedeflerimizi kararlılıkla ele aldık” dedi.

BAKAN URALOĞLU, İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Ziyaret programı kapsamında Uraloğlu, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği’ni de ziyaret etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan, “Resmi ziyaretlerimiz kapsamında Pakistan’da Büyükelçimiz Sayın İrfan Neziroğlu ile bir araya geldik ve ‘Büyükelçilik Şeref Defteri’ni imzaladık. Büyükelçimizden Pakistan’daki çalışmaları hakkında bilgi aldık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA