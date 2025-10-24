Bakan Uraloğlu, Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Anwar ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad’da gerçekleştirilen RTMC’25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı çerçevesinde Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Muhammad Junaid Anwar ile görüştü.

Bakan Uraloğlu, Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Anwar ile Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad’da düzenlenen RTMC’25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Muhammad Junaid Anwar ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Sayın Muhammad Junaid Anwar ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Denizcilik alanındaki ortak çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk” ifadelerini paylaştı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

RTMC’25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı’nın kapanış günü dolayısıyla Bakan Uraloğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve diğer bakanlarla bir araya geldi ve çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Uraloğlu, “Bölgesel iş birliğini güçlendiren bu önemli buluşmada, ulaştırma ve altyapı alanında ortak hedeflerimizi kararlılıkla ele aldık” dedi.

BAKAN URALOĞLU, İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Ziyaret programı kapsamında Uraloğlu, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği’ni de ziyaret etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan, “Resmi ziyaretlerimiz kapsamında Pakistan’da Büyükelçimiz Sayın İrfan Neziroğlu ile bir araya geldik ve ‘Büyükelçilik Şeref Defteri’ni imzaladık. Büyükelçimizden Pakistan’daki çalışmaları hakkında bilgi aldık” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu 5G'nin Detaylarını Duyurdu: O Telefonlar ve SIM Kartlar DeğişecekBakan Uraloğlu 5G'nin Detaylarını Duyurdu: O Telefonlar ve SIM Kartlar DeğişecekBilim - Teknoloji
Türkiye'de 5G İçin Geri Sayım: Bakan Uraloğlu Tarih VerdiTürkiye'de 5G İçin Geri Sayım: Bakan Uraloğlu Tarih VerdiBilim - Teknoloji

Kaynak: DHA

Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İmamoğlu'na 'Beylikdüzü Davası'nda Beraat İmamoğlu'na 'Beylikdüzü Davası'nda Beraat
Dehşete Düşüren Görüntüler! '16 Yaşındaki Çocuk, 15 Yaşındaki Arkadaşını Benzinle Yaktı' İddiası '16 Yaşındaki Çocuk, 15 Yaşındaki Arkadaşını Benzinle Yaktı' İddiası
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret
Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor
Valilik Duyurdu! İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili
Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı
İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Gözaltında İmamoğlu Soruşturması... Merdan Yanardağ Gözaltında