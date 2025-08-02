Bakan Uraloğlu, 'Muhtemelen' Dedi, Seçim Tarihi Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, seçim için 2027 yılı sonlarını işaret etti.

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Bakan Uraloğlu, 'Muhtemelen' Dedi, Seçim Tarihi Verdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2027 yılında yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Bakan Uraloğlu, 'Muhtemelen' Dedi, Seçim Tarihi Verdi - Resim : 1

Muhalefetin erken seçim için verdiği tarihlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2028 yılında yapılacağını söylemişti.

Bakan Uraloğlu, 'Muhtemelen' Dedi, Seçim Tarihi Verdi - Resim : 2

'2027 YILI SONLARI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından bir seçim tarihi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2027 yılı sonlarına işaret etti.

Bakan Uraloğlu, 'Muhtemelen' Dedi, Seçim Tarihi Verdi - Resim : 3

Bakan Uraloğlu, "Şimdi ben geleceği şöyle yaşıyorum değerli kardeşlerim. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 'Muhtemelen' Dedi, Seçim Tarihi Verdi - Resim : 4

Uraloğlu, şunları söyledi: O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin diyelim sonuna doğru ve ben şunu görüyorum. Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı. Ben bu seçimi, bunu, bunu ben yaşıyorum.

Kaynak: DHA

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Erken Seçim Abdulkadir Uraloğlu
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