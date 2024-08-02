Bakan Uraloğlu Açıkladı: Instagram'a Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeline yönelik açıklamalarda bulundu.

'GEREKLİ KARŞILIĞI BULAMADIK'

Uraoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bizim istediğimiz belli kanunlar mevzuatlar var. Uyarılara rağmen bazı problemler görüyoruz. Katalog suçları kapsamında kendilerini uyardık. Ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıklar ve kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemleri yaparak erişim yasağını kaldırmış olacağız.

'HASSASİYETLERİMİZ BELLİ'

Biz iletişim halindeyiz Instagram Türkiye Temsilcisi ile. İlgiliyle arkadaşlarımız görüşme halinde. Hassasiyetlerimiz belli, o eksikleri giderdikleri an, diyelim ki bir saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke. Kanunları, kuralları olan bir ülke."