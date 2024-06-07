Bakan Tunç açıkladı: Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iadesi yapılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik hakkında konuştu.

Macaristan'da olduğu tespit edilen ve orada yakalanan Sertçelik'in iade süreciyle ilgili bilgi veren Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Tunç, "Belgeler Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sertçelik elektronik kelepçeli bir şekilde yurt dışına kaçarak emniyet mensuplarıyla görüntülü konuşmalar gerçekleştirmişti. Ayrıca Sertçelik, Türkiye'deyken iki kere ifade vermiş ama birinci ve ikinci ifadeleri birbirinden farklılık göstermişti.

Sertçelik'in ifadeleriyle Ankara Emniyeti'nde görevli 3 polis memuru açığa alınmıştı.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve beş örgüt yöneticisi hakkında ciddi suçlamalar yöneltildi. İddianamede, bu kişilerin "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "kasten adam öldürme", "nitelikli adam öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" gibi suçlardan dolayı biri ağırlaştırılmış olmak üzere ikişer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca, diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezaları istenildi.