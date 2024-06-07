YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Diyarbakır’da YKS’ye girecek öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için toplu taşıma hizmetini ücretsiz sağlayacak.

Ulaşım Daire Başkanlığı’nın aldığı kararla, 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler, sınav günü belediyenin yürüttüğü ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Sınava girecek öğrenciler ve velileri, 07.00-17.00 saatleri arasında, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde, belediyeye ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de iki gün boyunca Doğu ve Batı İlçe Otogarı’ndan sınav yerlerine öğrencileri ücretsiz taşıyacak. Ekipler kırsal ilçelerden kent merkezine gelen, şehri az bilen veya araç bulamayan öğrencilerin sınava geç kalmaması için teyakkuzda olacak.

Kaynak: İHA

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