Antalya ve Muğla'da orman yangınlarının bilançosu: 6 hektar alan zarar gördü

Yaz aylarının başlamasıyla orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Aksu ilçelerinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Her iki yangında 6 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmaris-Datça karayoluna yakın bulunan İnbükü Koyu'nda saat 04.37 de yangın çıktı. Enerji nakil hattından çıktığı belirlenen yangına ilk etapta yer ekipleriyle müdahale edildi. Karadan yapılan müdahaleyle alevlerin önü kesildi. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının da müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Antalya ve Muğla'da orman yangınlarının bilançosu: 6 hektar alan zarar gördü - Resim : 1

ANTALYA AKSU'DA YANGIN

Antalya Aksu Alaylı Mahallesi'nde de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ile de karadan müdahale edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındıBalıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındıGüncel

Kaynak: ANKA

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