Bakan Kurum Moskova'da: Türkiye ile Rusya Arasında 'Şehircilik' Ortaklığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında kentsel dönüşüm, sosyal konut ve enerji verimliliği alanlarında teknik iş birliğini artırmak üzere Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Bakan Kurum Moskova'da: Türkiye ile Rusya Arasında 'Şehircilik' Ortaklığı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya Federasyonu'na düzenlediği resmi ziyaretin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kurum, Rusya Federasyonu İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ile İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı İrek Fayzullin ile üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum Moskova'da: Türkiye ile Rusya Arasında 'Şehircilik' Ortaklığı - Resim : 1

Şehirlerin geleceğinin güçlü küresel ortaklıklar ve ortak akıl mekanizmalarıyla inşa edilebileceğine dikkat çekilen görüşmede, şehircilik planlaması, kentsel dönüşüm projeleri, yapı malzemeleri sektörü ve binalarda enerji verimliliği başlıkları kapsamlı olarak masaya yatırıldı.

Bakan Kurum Moskova'da: Türkiye ile Rusya Arasında 'Şehircilik' Ortaklığı - Resim : 2

'ASRIN İNŞASI' VE COP31 HEDEFİ ANLATILDI

Bakan Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü dev konut hamlelerini ve sosyal konut projelerindeki tecrübelerini Rus heyetine aktardıklarını belirtti. İki ülke arasındaki teknik bağları kuvvetlendirmek adına yeni bir mekanizmanın kurulduğunu işaret eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerimizin geleceğinin güçlü iş birlikleri ve ortak akıl ile şekilleneceğine vurgu yaptığımız görüşmede; şehircilik, kentsel dönüşüm, yapı malzemeleri, enerji verimliliğini konuştuk. Asrın İnşası ve sosyal konut projelerimizi anlatarak tecrübe paylaşımında bulunduk. İki ülke arasında kurduğumuz Kentsel Gelişim Çalışma Grubu’nun COP31’e giden süreçte teknik iş birliğinin ilerlemesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak tecrübemizi paylaşmaya, uluslararası iş birliklerini geliştirmeye kararlıyız."

Bakan Kurum Riyad’da İmzaladı: Hayat Mekke Projesi'nde Yabancı Satışına Onay ÇıktıBakan Kurum Riyad’da İmzaladı: Hayat Mekke Projesi'nde Yabancı Satışına Onay ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Murat Kurum Rusya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Avrupa Parlamentosu'nun Skandal TSK ve Kıbrıs Kararına Tepkiler Çığ Gibi Avrupa Parlamentosu'nun Skandal TSK ve Kıbrıs Kararına Tepkiler Çığ Gibi
Yenidoğan Çetesi Davasında 37 Hekimden Kan Donduran Rapor: 3 Bebek Kurtarılabilirdi! Yenidoğan Çetesi Davasında 37 Hekimden Kan Donduran Rapor: 3 Bebek Kurtarılabilirdi!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi
F-35 Önündeki En Büyük Engel Olan S-400'lerle İlgili Rusya'dan Flaş Açıklama: Süper Hassas Bir Konu Rusya'dan Flaş S-400 Açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışma Anısını Anlattı: 'Beyefendiyi Tanıyamadım Dedi' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan Anısı
LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri
LGS Sonuçları Açıklandı: 452 Şampiyon Tam Puan Aldı, Tercih Maratonu Başlıyor 2026 LGS Sınav Sonuçları Erişime Açıldı