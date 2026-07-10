Bakan Kurum Moskova'da: Türkiye ile Rusya Arasında 'Şehircilik' Ortaklığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya Federasyonu'na düzenlediği resmi ziyaretin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kurum, Rusya Federasyonu İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ile İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı İrek Fayzullin ile üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi.

Şehirlerin geleceğinin güçlü küresel ortaklıklar ve ortak akıl mekanizmalarıyla inşa edilebileceğine dikkat çekilen görüşmede, şehircilik planlaması, kentsel dönüşüm projeleri, yapı malzemeleri sektörü ve binalarda enerji verimliliği başlıkları kapsamlı olarak masaya yatırıldı.

'ASRIN İNŞASI' VE COP31 HEDEFİ ANLATILDI

Bakan Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü dev konut hamlelerini ve sosyal konut projelerindeki tecrübelerini Rus heyetine aktardıklarını belirtti. İki ülke arasındaki teknik bağları kuvvetlendirmek adına yeni bir mekanizmanın kurulduğunu işaret eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerimizin geleceğinin güçlü iş birlikleri ve ortak akıl ile şekilleneceğine vurgu yaptığımız görüşmede; şehircilik, kentsel dönüşüm, yapı malzemeleri, enerji verimliliğini konuştuk. Asrın İnşası ve sosyal konut projelerimizi anlatarak tecrübe paylaşımında bulunduk. İki ülke arasında kurduğumuz Kentsel Gelişim Çalışma Grubu’nun COP31’e giden süreçte teknik iş birliğinin ilerlemesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak tecrübemizi paylaşmaya, uluslararası iş birliklerini geliştirmeye kararlıyız."

📍Rusya’dayız.



Rusya Federasyonu İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Marat Husnullin ve İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Sayın İrek Fayzullin ile bir araya geldik.



Şehirlerimizin geleceğinin güçlü iş birlikleri ve ortak akıl ile… pic.twitter.com/lgAFGlHB3e — Murat KURUM (@murat_kurum) July 10, 2026

Kaynak: DHA