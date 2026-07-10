Yenidoğan Çetesi Davasında 37 Hekimden Kan Donduran Rapor: 3 Bebek Kurtarılabilirdi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan 62 sanıklı çetenin yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Davanın seyrini değiştirecek en kritik gelişme, mahkeme heyetinin Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Adli Tıp Kurumu’nun ilk raporları arasındaki çelişkileri gidermek amacıyla istediği Adli Tıp Kurumu (ATK) 3’üncü Üst Kurulu mütalaasıyla yaşandı. Tam 37 uzman hekimin imzasını taşıyan bin 284 sayfalık dev raporda, hayatını kaybeden 10 bebeğin ölüm süreçleri saniye saniye analiz edilerek dosyaya eklendi.

'AÇ BIRAKILDI, UZMAN HEKİM OLMADAN MÜDAHALE EDİLDİ'

Raporda, çetenin elinde can veren 3 bebeğin uygun tıbbi müdahale, bakım ve besleme ile hayatta kalma şansının çok yüksek olduğu şu kan donduran tespitlerle aktarıldı:

Havvanur Karakoç Bebek: Ölüm nedeni ileri derecede yetersiz beslenme (aç bırakılma), ağır akciğer hasarı ve enfeksiyon (sepsis) olarak kayda geçti. Zamanında yeterli beslenme ve uygun bakım verilseydi kurtulma ihtimali çok yüksekti.

Öykü Helvacı Bebek: İlaç tedavisinde ve damar yoluyla beslenmesinde ağır eksiklikler yapıldı. Bebeğe kalbi durduğunda uzman hekim bulunmadan tıp kurallarına aykırı şekilde resüsitasyon (canlandırma) uygulandı. Doğru müdahaleyle yaşayabilirdi.

Serdarova Bebek: Doğum sonrası kalp anomalisi tespit edilen bebeğin tanı, takip ve tedavi süreci tamamen tıp kurallarına aykırı yürütüldü. Kurallara uyulsaydı bebeğin kurtulma ihtimali çok yüksekti.

7 BEBEK İÇİN 'İHMAL VAR AMA KURTULMASI KESİN DEĞİLDİ' İFADESİ

Raporda yer alan diğer 7 bebek (Roua Kadan, Ayaz Karaduman, Melek Süleymanoğlu, Michelle Nwando Opara, Halime Alkari, Kerem Muhammet Tokluoğlu ve Kaya ailesinin henüz ismi konulmamış bebeği) için de çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

Üst kurul, bu 7 bebeğin tedavi süreçlerinde yapılan ağır ihmaller ile ölümleri arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğunu kesin olarak saptadı. Ancak bebeklerin mevcut sağlık durumlarının ağırlığı nedeniyle, zamanında en uygun tedavi uygulansaydı dahi kurtulmalarının kesin olarak garanti edilemeyeceği not düşüldü.

Kaynak: DHA