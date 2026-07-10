Avrupa Parlamentosu'nun Skandal TSK ve Kıbrıs Kararına Tepkiler Çığ Gibi

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin aldığı karara Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den çok sert tepki geldi.

'YOK HÜKMÜNDE BİR KARAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirterek, "Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz." dedi.

'KIBRIS TÜRKLERİNE YÖNELİK İNSANLIK DIŞI YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI'

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı insanlık dışı yaptırımlar ve izolasyonların ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, bununla birlikte iki egemen ve eşit devlet temelinde, başta kuraklık, iklim değişikliği, tarım ve enerji olmak üzere, ortak geleceği ilgilendiren alanlarda iş birliği yapılması ve ortak projeler geliştirilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

BUNLAR BİZE ZARAR VERMEZ, AP'NİN İTİBARINI DÜŞÜRÜR'

Kıbrıs meselesinde adadaki gerçekleri göz ardı eden çabaların bugüne kadar bir sonuç getirmediğini, bundan sonra da getirmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Avrupa Parlamentosu'nda dün bir karar alındı. Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Hiçbir temeli olmayan bu karar, bu iddialar bizim nazarımızda hiçbir kıymete sahip değildir. Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar verir. Ama Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve birtakım lobilerin, onun da arkasında olan birtakım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.

'BARIŞ HAREKATI ADAYA HUZUR GETİRDİ, AP KENDİ TARİHİNE BAKSIN'

Bakın, 1974 Barış Harekatı'ndan bu yana aşağı yukarı 52 yıl geçti. Yarım asrı aşan bir süre. Ve bütün bu süreçte ada huzur içinde, barış içinde. Sadece Türk tarafı değil, Rum tarafı da bu güvenli ortamda kalkındı, gelişti, demokrasilerini güçlendirdi. Dolayısıyla buraya silahlı kuvvetlerimizin yaptığı Barış Harekatı, tüm adaya fayda sağlamıştır. Tüm adaya huzur getirmiştir. Ve daha öncesindeki dönemi de çok iyi biliyoruz. Nikos Sampson'un darbesini unutmadık. EOKA çetelerinin yaptığı mezalimi unutmadık. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu biraz tarihe baksın. Popülist söylemlerle, gündelik polemiklerle bu işlere bakarlarsa çok büyük yanlışlar yapmış olurlar."

'ÖNCE GAZZE'DE YAŞANANLARA BAKSINLAR'

Yılmaz, o dönem Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası hukuk çerçevesinde, garantör ve ana vatan Türkiye olarak Kıbrıs'a geldiğini, meşru, hukuki bir şekilde bu süreçlerin gerçekleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Avrupa Parlamentosu'nda bu tür polemikler yapanlar önce Gazze'de yaşanan soykırıma baksınlar. Eğer kınanacak bir şey arıyorlarsa, dünyaya bir siyasi tavır ortaya koymak istiyorlarsa, ciddi bir şekilde bir parlamenter çalışma yapmak istiyorlarsa Gazze'de yaşanan ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırıma baksınlar. Ve o soykırımdan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmakta olan Netanyahu hükümetiyle Rum kesiminin ilişkisine baksınlar. Nasıl yan yana durduklarına baksınlar.

'BU KARARI HİÇBİR ŞEKİLDE TANIMIYOR, KABUL ETMİYORUZ'

Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 yılında bu harekatı yapmamış olsa bugün Kıbrıs Türkleri, Gazzeli kardeşlerimizin yaşadıklarını yaşayabilirdi. Neler yaşadıklarını en iyi Kıbrıs Türkleri biliyor. Neler, ne tür sıkıntılar yaşadıklarını. Dolayısıyla burada bu kararı hiçbir şekilde tanımadığımızı, kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya, yine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının açıklamasına harfiyen katıldığımızı ifade etmek istiyorum."

'ALÇAKÇA KARARI KÖKTEN REDDEDİYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de alınan karara sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Çelik, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur." ifadelerini kullandı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır.



Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz.



Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 10, 2026

'TÜRKİYE'NİN KIBRIS'TAKİ KARARLI DURUŞUNU GÖLGELEMEYECEK'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da AP'nin aldığı karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Duran, "Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum.

Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayan bu siyasi nitelikteki girişimin hiçbir hükmü ve değeri yoktur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne verdiği desteği kararlılıkla sürdürecek; Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edecektir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla adaya barış ve güvenlik getirmiş; Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur. Siyasi saiklerle alınan hiçbir karar bu gerçeği değiştiremeyecek, Türkiye’nin Kıbrıs davasındaki kararlı duruşunu gölgeleyemeyecektir." paylaşımında bulundu.

Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum.



Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs… — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 10, 2026

Kaynak: AA