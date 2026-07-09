Bakan Kurum Riyad’da İmzaladı: Hayat Mekke Projesi'nde Yabancı Satışına Onay Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklık, çevre, şehircilik ve enerji yatırımlarıyla yeni bir boyuta taşındı. Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulunan Bakan Murat Kurum, Suudi mevkidaşlarıyla bir araya gelerek kentsel altyapıdan akıllı şehirlere, yenilenebilir enerjiden emlak yatırımlarına kadar uzanan geniş kapsamlı mutabakatlara imza attı.

AKILLI ŞEHİRLER VE ALTYAPI İÇİN MUTABAKAT ZAPTI

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, El-Hukeyl ile verimli bir görüşme gerçekleştiklerini, "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti. Bakan Kurum, atılan imzaların, şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere, birçok alanda iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini vurguladı.

EMLAK KONUT’UN 'HAYAT MEKKE PROJESİ'NE YABANCI YATIRIMCI İZNİ

Atılan imzaların şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere, birçok alanda iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceğine işaret eden Kurum, Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği "Hayat Mekke Projesi"ni değerlendirerek projenin yüzde 25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardıklarını aktardı.

ENERJİDE '35'E 35' KÜRESEL ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud ile de görüşen Kurum, görüşmede, Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu ve önceliklerini paylaştıklarını belirtti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu yakıt alanlarındaki hedeflerimiz ile Eylem Gündemimiz kapsamında '35'e 35' Küresel Elektrifikasyon Hedefimizi ve döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Ayrıca, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ve afet sonrası dirençli şehirler inşa etme irademizi anlatarak, bu süreçte gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkürlerimizi ilettik. Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki tecrübesi ve vizyonunun, COP31 sürecindeki ortak hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Riyad temaslarımız kapsamında, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sayın Prens Abdülaziz Bin Selman Bin Abdülaziz Âl Suud ile bir araya geldik.



COP31 Başkanlığı olarak enerji dönüşümüne ilişkin vizyonumuzu ve önceliklerimizi paylaştık.



Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve… pic.twitter.com/FJU6ZOwLqy — Murat KURUM (@murat_kurum) July 9, 2026

Kaynak: AA