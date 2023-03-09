Bakan Kasapoğlu açıkladı: KYK ücretleri geri ödenecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için GSB Yurtları için ödeme yapan öğrencilere ücretlerin geri iade edileceğini açıkladı.

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Bakan Kasapoğlu açıkladı: KYK ücretleri geri ödenecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi.

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NE OLMUŞTU?

11 ili etkileyen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin adından üniversiteler uzaktan eğitime geçmiş, öğrenci yurtları depremzedeler için boşaltılmıştı.

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