Bakan Kasapoğlu açıkladı: KYK ücretleri geri ödenecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

11 ili etkileyen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin adından üniversiteler uzaktan eğitime geçmiş, öğrenci yurtları depremzedeler için boşaltılmıştı.